Хоккеист НХЛ ответил, были ли у него опасения по поводу призыва в армию в России

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак» рассказал, переживал ли он, что его могут забрать в армию России.

«Российские игроки НХЛ боятся приезжать в Россию из-за страха службы в армии? У меня не было таких предрассудков, я приехал, чувствую себя спокойно. Понятно, что может быть какая-то мобилизация, но я об этом не думал», — сказал Михаил Сергачев.

Сергачев выступает за «Тампу» с 2017 года. За это время он дважды поднимал над головой Кубок Стэнли (2020, 2021).

В прошлом сезоне регулярного чемпионата НХЛ россиянин провел 79 игр в регулярном чемпионате, отметившись 10 заброшенными шайбами и 54 результативными передачами. В плей-офф защитник сыграл шесть матчей (1+2), его команда вылетела в 1/8 финала, уступив «Торонто Мэйпл Лифс».

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