Хоккеист НХЛ оценил игру Путина в хоккей

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак» оценил игру в хоккей в исполнении президента России Владимира Путина.

«Путин в пожилом возрасте, поэтому для его возможностей и с тем, что у него мало времени, он очень хорошо играет в хоккей. Хорошая ли у него спортивная форма? Думаю, что да. Это просто выглядит так, что ему дают забивать. Это показательный матч, понятно, что ты не будешь врезаться в президента страны, бить его и вообще трогать», — сказал Сергачев.

Сергачев выступает за «Тампу» с 2017 года. За это время он дважды поднимал над головой Кубок Стэнли (2020, 2021).

В прошлом сезоне НХЛ россиянин провел 79 игр в регулярном чемпионате, отметившись 10 заброшенными шайбами и 54 результативными передачами. В плей-офф защитник сыграл шесть матчей (1+2), его команда вылетела в 1/8 финала, уступив «Торонто».

Ранее Сергачев заявил, что не надел бы свитер с радужной символикой.