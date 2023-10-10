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The Hockey Writers: Овечкин относится к категории «с лишним весом»

Овечкин вошел в топ самых крупных игроков НХЛ по версии The Hockey Writers

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Geoff Burke/USA TODAY Sports/Reuters

Портал The Hockey Writers опубликовал рейтинг самых крупных игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в который попал капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

«Рост: 192 см, вес: 108 кг. Овечкин уже забил больше 800 голов и набрал больше 1000 очков за свою карьеру. Несмотря на то, что по шкале BMI российский нападающий относится к категории «с лишним весом», сегодня он входит в число лучших и крупнейших игроков НХЛ», — говорится в сообщении.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира. Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

В первом матче регулярного сезона «Вашингтон» сыграет против «Питтсбург Пингвинз». Встреча пройдет 14 октября. Стартовое вбрасывание состоится в 2:30 по московскому времени.

Ранее в Forbes объяснили, почему Овечкин лидирует в списке высокооплачиваемых игроков НХЛ.

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