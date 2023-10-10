Российский хоккеист НХЛ выступил против участия в акциях в поддержку ЛГБТ

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев в интервью на YouTube-канале «Осторожно: Собчак» заявил, что не надел бы свитер с радужной символикой.

«Команды у нас молодцы, что вообще не проводят этого всего, не заставляют, но, наверное, я бы не вышел. Это огромное давление, которое мне вообще не нужно. Я хочу играть в хоккей, а не заниматься какой-то пропагандой или поддержкой непонятно чего. Вообще я не против геев, это люди, у каждого свой выбор», — сказал Сергачев.

Сергачев выступает за «Тампу» с 2017 года. За это время он дважды поднимал над головой Кубок Стэнли (2020, 2021).

В прошлом сезоне НХЛ россиянин провел 79 игр в регулярном чемпионате, отметившись 10 заброшенными шайбами и 54 результативными передачами. В плей-офф защитник сыграл шесть матчей (1+2), его команда вылетела в 1/8 финала, уступив «Торонто».

Ранее Михаил Сергачев высказался о политической позиции главы НХЛ Гэри Беттмэна.