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Слуцкий считает, что Абаскаль пригласил Бабича на замену Джикии

Тренер Слуцкий: Абаскаль пригласил Бабича в «Спартак» на замену Джикии

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Леонид Слуцкий в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» выразил мнение, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль взял в команду сербского защитника Срджана Бабича на замену капитану красно-белых Георгию Джикии.

«На мой взгляд, Бабич приобретался изначально вместо Джикии. И когда сегодня все задаются вопросом, могут ли они играть вместе… Могут! Но тренер принял для себя решение покупкой Бабича посадить Джикию. Это очевидно», — сказал Слуцкий.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. В текущем сезоне защитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) всего шесть матчей из 11 возможных. Контракт с клубом истекает в июне 2024 года.

8 октября «Спартак» сумел вырвать ничью у ЦСКА в московском дерби. Встреча завершилась со счетом 2:2. Армейцы открыли счет благодаря голу Милана Гаича. Затем Квинси Промес восстановил равновесие. Во втором тайме Гаич оформил дубль, а на 97-й минуте Хесус Медина установил окончательный счет.

Ранее Джикия ответил на вопрос, понимает ли он, почему не играет.

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