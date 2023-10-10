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Стало известно, почему «Барселона» не будет подписывать Месси этой зимой

Mundo Deportivo: «Барселона» не собирается подписывать Месси этой зимой

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Carl Recine/Action Images via Reuters

Футбольный клуб «Барселона» не рассматривает вариант с возвращением аргентинского форварда Лионеля Месси в клуб. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, сине-гранатовые не смогут подписать Месси зимой, не нарушив финансовый фэйр-плей. Сам аргентинец также не рассматривает вариант с возвращением в испанский клуб.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.

Ранее сообщалось, что Месси может переехать в чемпионат Саудовской Аравии.

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