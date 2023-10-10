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Хабиб Нурмагомедов выразил поддержку Палестине

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поддержал Палестину в конфликте с Израилем

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Саид Царнаев/РИА «Новости»

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов на своей странице в соцсетях поддержал Палестину в конфликте с Израилем.

Нурмагомедов опубликовал видео с выдержками из Корана, прикрепив несколько смайлов: флагом Палестины, сердечком и сложенными ладонями.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» россиянина признали человеком года в спорте.

Ранее Хабиб ответил на обвинения в допинге со стороны американского бойца.

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