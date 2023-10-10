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Арабская страна подала заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2034 года

Саудовская Аравия подала заявку на проведение ЧМ-2034 по футболу

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Федерация футбола Саудовской Аравии (SAFF) направила в Международную федерацию футбола (ФИФА) письмо о намерении подать заявку на проведение чемпионата мира 2034 года. Об этом сообщается на официальном сайте SAFF.

«Намерение Саудовской Аравии подать заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2034 года является историческим событием и отражает стремление страны открыть новые футбольные возможности на всех уровнях и стремление поддерживать развитие игры во всех уголках земного шара», — говорится в заявлении.

Чемпионат мира 2022 года прошел в Катаре. Победителем турнира стала сборная Аргентины. В начале октября стало известно, что чемпионат мира — 2030 примут Испания, Португалия и Марокко, но первые три матча чемпионата состоятся в Уругвае, Аргентине и Парагвае. Так, Международная федерация футбола хочет отдать дань памяти столетию первого чемпионата мира, который прошел на полях Уругвая.

Весной 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Национальная команда проводила только товарищеские матчи. В октябре россияне сыграют с Камеруном и Кенией.

Ранее экс-глава РФС Колосков раскритиковал решение провести ЧМ в шести странах.

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