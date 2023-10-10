Роналду хочет продлить контракт с «Аль-Насром» до 2027 года

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду хочет продлить контракт с саудовским клубом до 2027 года. Об этом в соцсетях сообщает журналист Али Аль-Харби.

По данным источника, легендарный форвард также планирует сыграть на чемпионате мира — 2026. Сообщается, что Роналду сообщил руководству клуба, что хочет продлить контракт до 2027 года.

Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии 2 января 2023 года, по контракту с клубом он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

12 августа «Аль-Наср» одержал победу над «Аль-Хилялем» в финальном матче Кубка арабских чемпионов. Встреча, прошедшая на Международном стадионе имени Короля Фахда в Таифе, закончилась со счетом 2:1 в дополнительное время. Роналду отметился дублем. Таким образом, Роналду завоевал первый трофей в составе «Аль-Насра». Всего на счету Роналду 30 трофеев на клубном уровне.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» отказался выплачивать Роналду задолженность по зарплате.