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Российский тренер хочет, чтобы Карпин возглавил «Спартак»

Тренер Григорян хочет, чтобы Карпин возглавил «Спартак»

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Российский тренер Александр Григорян в эфире программы «8–16» на телеканале «Матч Премьер» заявил, что Гильермо Абаскаля в «Спартаке» должен заменить наставник «Ростова» Валерий Карпин.

«Я выскажу свое мнение, несмотря на то, что Абаскаль мне был всегда симпатичен. Я за то, чтобы «Спартак» тренировал Валерий Карпин. Это будет тот тренер, которого, я уверен, не придется критиковать, и который сможет реализовать потенциал «Спартака», — сказал Григорян.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

8 октября «Спартак» сумел вырвать ничью у ЦСКА в московском дерби. Встреча завершилась со счетом 2:2. Голами отметились Милан Гаич (дубль), Квинси Промес и Хесус Медина. Красно-белые дважды отыгрывались по ходу встречи.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

Ранее легендарный тренер рассказал, чего не хватает Абаскалю.

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