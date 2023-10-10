«Будь они прокляты»: Тарасова отреагировала на решение ISU продлить отстранение россиян

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на решение Международного союза конькобежцев (ISU) продлить отстранение российских спортсменов от соревнований под эгидой организации. Слова Тарасовой передает «Спорт-Экспресс».

«Другого решения я и не ожидала! Будь они прокляты! Они хотят, чтобы наше фигурное катание не было таким сильным, чтобы мы заглохли. Но мы не позволим этого сделать! В этом сезоне ребята хороши как никогда», — сказала Тарасова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за политической ситуации. Так, ISU отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Организация должна была рассмотреть вопрос о допуске России и Белоруссии на заседании совета, который состоялся 6-8 октября в Лозанне.

Ранее Тарасова призвала допустить всех российских фигуристов к международным соревнованиям.