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Легендарный тренер рассказал, чего не хватает Абаскалю

Тренер Бышовец: наставнику «Спартака» Абаскалю не хватает последовательности

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Бывший тренер «Динамо» Анатолий Бышовец, комментируя ничью в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и ЦСКА, заявил, что тренеру красно-белых Гильермо Абаскалю не хватает последовательности. Слова Бышовца передает «Евро-Футбол.Ру».

«Надо отдать должное, болельщики поддерживали «Спартак», несмотря на напряженную обстановку вокруг команды. Конечно, проблема совместимости Бабича и Джикии существует. С моей точки зрения, Абаскалю не хватает последовательности. Видно, что появление новых игроков в команде создало новые проблемы», — сказал Бышовец.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

8 октября «Спартак» сумел вырвать ничью у ЦСКА в московском дерби. Встреча завершилась со счетом 2:2. Голами отметились Милан Гаич (дубль), Квинси Промес и Хесус Медина. Красно-белые дважды отыгрывались по ходу встречи.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что Абаскаля могут уволить из клуба, несмотря на ничью с ЦСКА.

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Футбол. Чемпионат России
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