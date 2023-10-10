В Госдуме отреагировали на увольнение тренера эстонского клуба за поздравление Путина

Депутат Государственной думы Светлана Журова прокомментировала новость о том, что сербского тренера эстонского мини-футбольного клуба «Смсраха» Владимира Йовановича уволили за пост в социальной сети, в котором он поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Слова Журовой передает Vprognoze.ru.

«Человек пострадал за свои взгляды. Есть люди, которых этот тренер уважает, и он не побоялся продемонстрировать это. А вот реакция в Эстонии — это, конечно, катастрофа. Думаю, что Йованович прекрасно понимал, какими могут последствия его действий. Но решил принципиально отстаивать свою позицию», — заявила Светлана Журова.

В клубе сообщили, что причиной увольнения специалиста стало некорректное поведение тренера в социальных сетях. Также в команде отметили, что поведение специалиста является неподобающим в условиях специальной военной операции (СВО). В интервью сербскому порталу RusDelfi Йованович заявил, что у него есть право на собственное мнение.

Ранее Журова обвинила Европу в двойных стандартах в отношении российских спортсменов.