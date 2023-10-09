Жулин: не ожидал ничего хорошего от Международного союза конькобежцев

Тренер Александр Жулин заявил, что не ждал возвращения российских фигуристов по итогам заседания Международного союза конькобежцев (ISU), передает Legalbet.

«Не ожидал ничего хорошего, никакого прогресса. Даже не думал, что возможно какое-либо обсуждение данного вопроса», — заявил Жулин.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за политической ситуации. Так, ISU отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Организация должна была рассмотреть вопрос о допуске России и Белоруссии на заседании совета, который состоялся 6-8 октября в Лозанне, но не стала этого делать.

6 октября источник РИА Новости сообщил, что в рядах ISU есть сторонники допуска спортсменов из Белоруссии к турнирам.

Под эгидой ISU проходят соревнования по конькобежному спорту, шорт-треку и фигурному катанию.

Ранее Татьяна Навка заявила, что Международный союз конькобежцев боится допускать Россию.