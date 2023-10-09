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Тарасова призвала допустить всех российских фигуристов к международным соревнованиям

Тренер Тарасова: нужно допустить всех фигуристов из РФ к международным стартам

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Андрей Александров/РИА «Новости»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что к международным стартам нужно допустить всех российских фигуристов, передает «Спорт-Экспресс».

«Нас всех нужно допустить. Нашим людям надо работать, но не только федерации, еще и Олимпийскому комитету России (ОКР), Министерству спорта. Нужно, чтобы они не просто говорили о нас, а продвигали нас», — сказала Тарасова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за политической ситуации. Так, ISU отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Организация должна была рассмотреть вопрос о допуске России и Белоруссии на заседании совета, который состоялся 6-8 октября в Лозанне.

Ранее глава МОК ответил на обвинения в двойных стандартах в отношении российских спортсменов.

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