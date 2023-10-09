Роднина: американцы и канадцы решили побаловать себя медалями еще годик

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы России Ирина Роднина объяснила, почему Международный союз конькобежцев (ISU) решил не снимать санкции с российских фигуристов, тем, что американцы и канадцы решили побаловать себя медалями, передает Sport24.

«ISU занимают доминирующие позиции американцы и канадцы. Они нас не любят, откровенно говоря. Решили побаловать себя медалями еще на годик. Через какое-то время у них не будет шансов нас не допустить. Тогда все увидят, как было скучно без нас», — сказала Роднина.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за политической ситуации. Так, ISU отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Организация должна была рассмотреть вопрос о допуске России и Белоруссии на заседании совета, который состоялся 6-8 октября в Лозанне.

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