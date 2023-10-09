Французский футболист поделился мнением о Головине

Французский защитник калининградской «Балтики» Натан Гассама заявил, что футболист «Монако» Александр Головин является отличным футболистом, передает Sport24.

«Это отличный игрок. Когда я начинал в академии «Нанта», он уже играл на уровне Лиги 1 и был лидером». — сказал Гассама.

В сентябре Головин провел три матча, в которых ему удалось отметиться двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Россиянин набрал 58% голосов.

Всего в текущем сезоне российский полузащитник провел в чемпионате Франции семь матчей, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. «Монако» после восьми туров единолично возглавляет турнирную таблицу Лиги 1.

В турнирной таблице чемпионата Франции «Монако» занимает первое место, набрав 17 очков. На втором месте идет «Ницца», имея в активе 16 очков, замыкает тройку сильнейших «ПСЖ» (15).

Ранее Головин отреагировал на признание игроком месяца в «Монако».