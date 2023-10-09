Экс-тренер «Спартака» заявил, что ЦСКА был ближе к победе в дерби

Бывший тренер московского «Спартака» и сборной России Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что дерби 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА получилось насыщенным и богатым на события.

По его словам, обе команды выжали максимум из своих возможностей

«Дерби получилось боевое, мне оно понравилось. Качество игры было не на высшем уровне, но самоотдача футболистов, борьба и интрига в матче было на высоте. Думаю, что болельщики получили большое удовольствие от игры. В принципе, игра была равна, но можно сказать, что ЦСКА упустил победу. Преимущество во втором тайме все же было у армейцев, они могли забить и третий мяч при счете 2:1 в их пользу, но «Спартак» проявил характер, включил максимальную скорость и самоотдачу, плюс в ключевой момент удача повернулась в их сторону. Обе команды проявили себя хорошо», — заявил Гладилин.

Матч «Спартак» — ЦСКА завершился результативной ничьей со счетом 2:2. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой игры в активе и «Спартака», и ЦСКА стало по 17 очков. Красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, а красно-синие — седьмое.

Ранее легенда ЦСКА Владимир Пономарев назвал дилетантами участников дерби со «Спартаком».