Абаскаль об игроке «Спартака»: трудно что-то сделать, он не Бэтмен

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил игру 20-летнего защитника команды Даниила Денисова. Его слова передает «Матч ТВ».

«По его игре в Самаре все очевидно: если хавбеки возвращаются пешком, трудно что‑то сделать, Денисов не Бэтмен, когда остается один. Так что речь не о доверии, а об игре футболиста. Сегодня тоже были ситуации, когда он оставался один в один. А парень еще очень молод», — сказал Абаскаль.

Денисов выступает за «Спартак» с 2020 года. Он воспитывался в футбольной школе «Зенита». В текущем сезоне Денисов провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) все 11 матчей. На его счету одна результативная передача.

8 октября «Спартак» сумел вырвать ничью у ЦСКА в московском дерби. Встреча завершилась со счетом 2:2. Армейцы открыли счет благодаря голу Милана Гаича. Затем Квинси Промес восстановил равновесие. Во втором тайме Гаич оформил дубль, а на 97-й минуте Хесус Медина установил окончательный счет.

После 11 туров РПЛ у команд по 17 набранных очков.

Ранее экс-член РФС заявил, что игрок ЦСКА вышел в концовке и подставил команду.