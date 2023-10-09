Экс-игрок «Зенита»: Абаскаль не хочет работать в «Спартаке»

Бывший игрок сборной России и «Зенита» Владислав Радимов считает, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не держится за свое место. Об этом он заявил «Матч ТВ».

«ЦСКА был лучше и ближе к победе. Но игра рассудила так, в дерби всякое может быть. Я вообще считаю, что Абаскаль ждет, когда его уволят. Он не хочет тут работать и всем видом показывает, что результат здесь постольку‑поскольку. Но «Спартак» дал больше Абаскалю, Гильермо не держится за свое место. Он понимает: чем скорее его уволят, тем больше он получит предложений», — сказал Радимов.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

8 октября «Спартак» сумел вырвать ничью у ЦСКА в московском дерби. Встреча завершилась со счетом 2:2. Армейцы открыли счет благодаря голу Милана Гаича. Затем Квинси Промес восстановил равновесие. Во втором тайме Гаич оформил дубль, а на 97-й минуте Хесус Медина установил окончательный счет.

Ранее защитник «Спартака» заявил, что вопросы об отставке Абаскаля мешают команде.