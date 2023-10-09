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Мостовой заявил, что «Спартак» не заслуживал победы над ЦСКА

Экс-игрок Мостовой заявил, что ЦСКА владел преимуществом в матче со «Спартаком»

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой, комментируя результат матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и ЦСКА, заявил, что армейцы в этом поединке были лучше соперников. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«ЦСКА будет кусать себе локти, потому что команда заслужила победы в этом матче. «Спартак» ее не заслуживал, потому что армейцы практически всю игру владели преимуществом. Но я думаю, что «Спартак» вдвойне счастлив, потому что сравнял счет», — заявил Мостовой.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», завершилась ничейным результатом — 2:2. В составе армейцев дубль оформил Милан Гаич, у «Спартака» отличились Квинси Промес и экс-игрок ЦСКА Хесус Медина, забивший на 90+7 минуте игры и принесший своей команде ничейный результат.

«Спартак» после 11 туров чемпионата России занимает пятую строчку, набрав 17 очков. ЦСКА с таким же количеством баллов идет на восьмой позиции.

Ранее ЦСКА оставил послание «Спартаку» после матча.

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