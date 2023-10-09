ЦСКА оставил послание «Спартаку» после матча

Московский ЦСКА традиционно убрался в раздевалке на гостевой арене и оставил послание столичному «Спартаку» после дерби в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Соответствующая фотография была опубликована пресс-службой армейского клуба в Telegram-канале.

«Оставляем раздевалку убранной, а порядок в финальном счете наведем весной», — указано в записке.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», завершилась ничейным результатом — 2:2. В составе армейцев дубль оформил Милан Гаич, у «Спартака» отличились Квинси Промес и экс-игрок ЦСКА Хесус Медина, забивший на 90+7 минуте игры и принесший своей команде ничейный результат.

«Спартак» после 11 туров чемпионата России занимает пятую строчку, набрав 17 очков. ЦСКА с таким же количеством баллов идет на восьмой позиции, уступая красно-белым по дополнительным показателям. Следующий очный матч команд состоится в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги, точная дата поединка и время его начала еще не определены.

Ранее экс-игрок «Спартака» выразил недовольство накалом эмоций в дерби с ЦСКА.