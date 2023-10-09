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Пилот «Альпин» признался, что его вырвало во время гонки «Формулы-1» в Катаре

Пилот «Альпин» Окон заявил, что ему стало плохо во время гонки «Формулы-1»

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Антон Ваганов/Reuters

Французский пилот «Альпин» Эстебан Окон рассказал, что во время гонки этапа Гран-при «Формулы-1», которая проходила в Катаре, его вырвало в шлем на 15-м или 16-м круге, однако ему удалось взять свое состояние под контроль и сосредоточиться на управлении болидом. Его слова приводит Sky Sports.

«У меня никогда не случалось такого в прошлом. Но сегодня был только горячий воздух и горячий двигатель. Не думаю, что мы особенно хорошо изолировали кабину пилота, так что сегодня внутри корпуса, должно быть, было 80 градусов», — заявил Окон.

Французский гонщик, который завершил гонку на седьмом месте, также заявил, что это была самая тяжелая борьба за очки для него.

В Sky Sports отметили, что с проблемами столкнулся не только Окон, многие гонщики говорили о том, что из-за жары и повышенной влажности им было трудно на дистанции. Американский пилот «Уильямс» Логан Сарджент был вынужден из-за плохого самочувствия сойти с дистанции.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при «Формулы-1» в Катаре, досрочно выиграв чемпионат в текущем сезоне. Этот титул стал для него третьим подряд. Двойной подиум завоевала команда «Макларен» — Оскар Пиастри пришел вторым, а Ландро Норрис третьим.

Ранее российский бывший пилот «Формулы-1» рассказал, что его не пускают в Европу.

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