Промес объяснил сработавшим инстинктом гол в ворота ЦСКА

Нидерландский нападающий московского «Спартака» Квинси Промес объяснил, как ему далось забить мяч в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА, а также признался, что расстроен из-за результата матча. Его слова приводит пресс-служба красно-белых.

«Думаю, все в курсе, что я способен на подобное. Удар сегодня получился что надо, сработал инстинкт. Мне удалось выйти на пространство для удара, да, это был удар без шансов для вратаря. Красивый гол, счет стал 1:1. Но я огорчен, что мы не победили», — заявил Промес.

Нидерландский футболист забил на 39-й минуте, когда в ходе позиционной атаки «Спартака» от угла штрафной пробил обводящим ударом в «девятку» ворот. Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не дотянулся до мяча.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», завершилась ничейным результатом — 2:2. «Спартак» после 11 туров чемпионата России занимает пятую строчку, набрав 17 очков. ЦСКА с таким же количеством баллов идет на восьмой позиции.

Ранее капитан «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос о переговорах с другими командами.