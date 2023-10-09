Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Промес объяснил сработавшим инстинктом гол в ворота ЦСКА

Игрок «Спартака» Промес огорчен ничьей в матче РПЛ с ЦСКА

Нидерландский нападающий московского «Спартака» Квинси Промес объяснил, как ему далось забить мяч в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА, а также признался, что расстроен из-за результата матча. Его слова приводит пресс-служба красно-белых.

«Думаю, все в курсе, что я способен на подобное. Удар сегодня получился что надо, сработал инстинкт. Мне удалось выйти на пространство для удара, да, это был удар без шансов для вратаря. Красивый гол, счет стал 1:1. Но я огорчен, что мы не победили», — заявил Промес.

Нидерландский футболист забил на 39-й минуте, когда в ходе позиционной атаки «Спартака» от угла штрафной пробил обводящим ударом в «девятку» ворот. Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не дотянулся до мяча.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», завершилась ничейным результатом — 2:2. «Спартак» после 11 туров чемпионата России занимает пятую строчку, набрав 17 очков. ЦСКА с таким же количеством баллов идет на восьмой позиции.

Ранее капитан «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос о переговорах с другими командами.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий