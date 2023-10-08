Абаскаль ответил на вопрос о везении в концовке матча с ЦСКА

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль после матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА заявил, что его команда заслужила ничейный результат, поэтому забитый Хесусом Мединой гол на 97-й минуте нельзя назвать везением. Его слова передает «Газета.Ru».

«Если бы я все время полагался на удачу, то играл бы в лотерею. Но я этого не делаю. Я верю не в удачу, а в работу. Если бы я видел 15 ударов наших соперников, выходы один на один, то я бы согласился. Я могу ошибаться, но мне не кажется, что ЦСКА создал сильно больше опасных моментов, чем мы. У Акинфеева и у Максименко было по два опасных момента, и по два сейва. Конечно, я чувствую поддержку руководства. У нас команда обновленная, летом произошло много изменений. Таких команд четыре-пять в нашем чемпионате, у многих из них есть трудности — и у ЦСКА, и у «Динамо». Чемпионаты и титулы не выигрываются в октябре, поэтому текущая турнирная таблица вряд ли останется такой же», — заявил Абаскаль.

Матч «Спартак» — ЦСКА завершился результативной ничьей со счетом 2:2. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой игры в активе и «Спартака», и ЦСКА стало по 17 очков. Красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, а красно-синие — седьмое.

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил пропущенный гол на 97-й минуте от «Спартака» в матче 11-го тура РПЛ.