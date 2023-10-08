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Капитан «Спартака» Джикия ответил на вопрос о переговорах с другими командами

Джикия: не буду вести переговоры с другими командами без ясности от «Спартака»

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Reuters

Защитник «Спартака» Георгий Джикия заявил, что не собирается вести переговоров с другими командами. Его слова передает РИА Новости.

«Понятное дело, что меня не может устраивать то, что я не играю. Все, что касается будущего лета, января и моих переговоров с другими клубами, — я об этом не думаю, потому что надеюсь, что будет понимание дальнейшей ситуации до сборов. Я буду честен и открыт с клубом, никаких переговоров точно начинать не буду, пока не будет ясности от клуба по дальнейшей ситуации», — заявил Джикия.

Джикия перешел в «Спартак» из «Амкара» по ходу сезона-2016/2017. Его контракт с красно-белыми истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Джикии в €6,5 млн.

Джикия остался в запасе в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА. Встреча, прошедшая на стадионе «Открытие Арена» в Москве, завершилась вничью со счетом 2:2.

Счет в матче на 31-й минуте открыл футболист ЦСКА Милан Гаич. На 41-й минуте нападающий «Спартака» Квинси Промес сравнял счет, забив дальним ударом в дальний угол ворот. На 61-й минуте Гаич оформил дубль и вывел ЦСКА вперед. В добавленное ко второму тайму время игрок «Спартака» Хесус Медина сравнял счет.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов выразил надежду на то, что Джикия перейдет в красно-зеленый клуб.

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