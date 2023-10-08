ESPN: «Вашингтон» существует для погони Овечкина за рекордом Гретцки

Журналист портала EPSN Грег Вышински выразил мнение, что «Вашингтон Кэпиталз» существует для того, чтобы капитан команды Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Карбери (тренер «Вашингтона»), возможно, является тем, кто вернет «Кэпиталз» в плей-офф. Однако сейчас «Вашингтон» — это средняя команда, которая существует для того, чтобы мы могли наблюдать, как Алекс Овечкин гонится за рекордом Великого, что, учитывая его первые несколько сезонов в «Кэпиталз», вызывает странную ностальгию», — написал Вышински.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира. Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

В первом матче регулярного сезона «Вашингтон» сыграет против «Питтсбург Пингвинз». Встреча пройдет 14 октября. Стартовое вбрасывание состоится в 2:30 по московскому времени.

Ранее Овечкин занял 37-е место в списке лучших действующих игроков НХЛ.