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ESPN: «Вашингтон» существует для погони Овечкина за рекордом Гретцки

ESPN: «Вашингтон» — средняя команда, существующая для рекорда Овечкина

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Geoff Burke/USA TODAY Sports/Reuters

Журналист портала EPSN Грег Вышински выразил мнение, что «Вашингтон Кэпиталз» существует для того, чтобы капитан команды Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Карбери (тренер «Вашингтона»), возможно, является тем, кто вернет «Кэпиталз» в плей-офф. Однако сейчас «Вашингтон» — это средняя команда, которая существует для того, чтобы мы могли наблюдать, как Алекс Овечкин гонится за рекордом Великого, что, учитывая его первые несколько сезонов в «Кэпиталз», вызывает странную ностальгию», — написал Вышински.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира. Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

В первом матче регулярного сезона «Вашингтон» сыграет против «Питтсбург Пингвинз». Встреча пройдет 14 октября. Стартовое вбрасывание состоится в 2:30 по московскому времени.

Ранее Овечкин занял 37-е место в списке лучших действующих игроков НХЛ.

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Хоккей. НХЛ
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