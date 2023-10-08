УЕФА отложил все матчи в Израиле под своей эгидой

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отложил на неопределенный срок все матчи под своей эгидой, которые должны были пройти в Израиле в ближайшие две недели. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Таким образом, перенесен матч квалификации на чемпионат Европы 2024 года между Израилем и Швейцарией, который должен был пройти 12 октября. Встреча должна пройти в Тель-Авиве. Кроме того, перенесены встречи молодежной сборной Израиля против Эстонии и Германии.

7 октября силы ХАМАС выпустили по территории Израиля свыше 5 тыс. ракет. На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее сообщалось, что матчи чемпионата Израиля перенесли из-за ракетных обстрелов.