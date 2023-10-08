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Червиченко: Медина спас Абаскаля от увольнения из «Спартака»

Экс-президент «Спартака» Червиченко: Медина спас Абаскаля от увольнения

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Кадр из видео/Футбольный Биги/Youtube

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ничью в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между красно-белыми и ЦСКА. Слова Червиченко передает «Матч ТВ».

«Я считаю, что гол Медины спас Абаскаля от увольнения. Если бы матч закончился со счетом 2:1 в пользу ЦСКА, требования об отставке Абаскаля были бы громче. А так ситуация не такая критическая. Впрочем, на мой взгляд, армейцы выглядели куда более перспективно сегодня», — сказал Червиченко.

Встреча, прошедшая на стадионе «Открытие Арена» в Москве, завершилась вничью со счетом 2:2.

Счет в матче на 31-й минуте открыл футболист ЦСКА Милан Гаич. На 41-й минуте нападающий «Спартака» Квинси Промес сравнял счет, забив дальним ударом в дальний угол ворот. На 61-й минуте Гаич оформил дубль и вывел ЦСКА вперед. В добавленное ко второму тайму время игрок «Спартака» Хесус Медина сравнял счет.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников заявил, что он не смотрел матч между «Спартаком» и ЦСКА, а также отметил, что ему неинтересен отечественный футбол.

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