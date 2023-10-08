В Госдуме оценили решение UFC разрешить россиянам выходить на бой с флагом

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал решение Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) отменить запрет на выход бойцов с национальными флагами на поединке. Слова Свищева передает ТАСС.

«Такие решения говорят о нежелании иметь ничего общего с политикой. Они принимаются в интересах развития и популяризации спорта и против дискриминации», — сказал Свищев.

Весной 2022 года президент UFC Дана Уайт отменил выход бойцов с флагами.

Ближайшим турниром UFC с участием российского бойца станет UFC 294. Он состоится 21 октября. Главным поединком вечера станет бой россиянина Ислама Махачева и Чарльза Оливейры. Это будет титульный поединок за пояс в легком весе. Махачев в феврале защитил свой титул в бою против Алекса Волкановски.

Ранее депутат Светлана Журова оценила решение UFC разрешить россиянам выходить на бой с флагом.