Мостовой о ничьей в матче «Спартак» — ЦСКА: рыжим везет, «армейцы» выглядели лучше

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о ничьей в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и ЦСКА. Слова Мостового передает «Чемпионат».

«Есть русская поговорка, что рыжим часто везет. ЦСКА выглядел лучше. Думаю, армейцы сейчас жалеют об упущенной победе. «Спартак» точно не наиграл на победу, а ЦСКА — наиграл. Счастливая случайность спасла «Спартак». Напомнило матч с «Сочи», когда Бабич затолкал. ЦСКА сейчас будет кусать локти, потому что они упустили победу», — сказал Мостовой.

Встреча, прошедшая на стадионе «Открытие Арена» в Москве, завершилась вничью со счетом 2:2.

Счет в матче на 31-й минуте открыл футболист ЦСКА Милан Гаич. На 41-й минуте нападающий «Спартака» Квинси Промес сравнял счет, забив дальним ударом в дальний угол ворот. На 61-й минуте Гаич оформил дубль и вывел ЦСКА вперед. В добавленное ко второму тайму время игрок «Спартака» Хесус Медина сравнял счет.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал ничью со «Спартаком».