Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мостовой о ничьей в матче «Спартак» — ЦСКА: рыжим везет, «армейцы» выглядели лучше

Экс-футболист Мостовой: ЦСКА наиграл на победу в ничейном матче со «Спартаком»

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о ничьей в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и ЦСКА. Слова Мостового передает «Чемпионат».

«Есть русская поговорка, что рыжим часто везет. ЦСКА выглядел лучше. Думаю, армейцы сейчас жалеют об упущенной победе. «Спартак» точно не наиграл на победу, а ЦСКА — наиграл. Счастливая случайность спасла «Спартак». Напомнило матч с «Сочи», когда Бабич затолкал. ЦСКА сейчас будет кусать локти, потому что они упустили победу», — сказал Мостовой.

Встреча, прошедшая на стадионе «Открытие Арена» в Москве, завершилась вничью со счетом 2:2.

Счет в матче на 31-й минуте открыл футболист ЦСКА Милан Гаич. На 41-й минуте нападающий «Спартака» Квинси Промес сравнял счет, забив дальним ударом в дальний угол ворот. На 61-й минуте Гаич оформил дубль и вывел ЦСКА вперед. В добавленное ко второму тайму время игрок «Спартака» Хесус Медина сравнял счет.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал ничью со «Спартаком».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий