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Гол Кокорина принес «Арису» победу в матче чемпионата Кипра

Гол Кокорина принес «Арису» победу над «Анортосисом» в матче чемпионата Кипра

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Aris Limassol F.C/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Завершился матч седьмого тура чемпионата Кипра между «Анортосисом» и «Арисом». Встреча завершилась победой «Ариса» со счетом 3:2.

На восьмой минуте счет в матче открыл игрок «Ариса» Янник Гомис. На 12-й минуте Михлали Маямбела удвоил преимущество команды из Лимасола. На 41-й минуте Чико Банза сократил отставание «Анортосиса» до минимума, а на 64-й минуте Димитрианос Цоулиу сравнял счет на табло. Победный мяч забил российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин.

Таким образом, «Ариса» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Кипра, имея в активе 14 очков. «Анортосис» также заработал 14 баллов, но занимает четвертую строчку.

Прошлым летом итальянская «Фиорентина» отдала Кокорина «Арису» в аренду сроком на один год. На Кипре не раз говорили о желании сохранить у себя российского нападающего. Всего в минувшем сезоне Кокорин принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали в прошлом сезоне.

К началу нового сезона россиянин готовился вместе с «Фиорентиной». Он успел сыграть в матче Лиги конференций, а затем снова был отдан в аренду «Арису».

Ранее отец главного тренера «Ариса» рассказал об отношении к Кокорину в клубе.

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