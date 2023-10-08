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Тренер ЦСКА Федотов прокомментировал ничью со «Спартаком»

Тренер ЦСКА Федотов заявил, что ему непросто принять ничью со «Спартаком»

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов после матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» заявил, что его команда была ближе к победе. Его слова передает «Газета.Ru».

«Всегда главенствует результат. Очень непросто принять потерю этих очков. Команда проявила мастерство, показала характер и эмоции. Нужно было, конечно, раньше это все заканчивать. И при счете 1:0, и при 2:1 мы имели множество моментов, чтобы забить гол. Мы убрали все зоны, которые любит «Спартак» в своих атаках. На игроков легла дополнительная нагрузка из-за поля. Оно было вязкое из-за дождя, ни один дренаж с таким объемом воды не справится. Эта ничья при подобном отношении футболистов двигает нас вперед», — заявил Федотов.

Матч «Спартак» — ЦСКА завершился результативной ничьей со счетом 2:2. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой игры в активе и «Спартака», и ЦСКА стало по 17 очков. Красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, а красно-синие — седьмое.

Ранее «Манчестер Сити» проиграл «Арсеналу» в чемпионате Англии.

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