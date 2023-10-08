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В матче чемпионата Франции вратаря унесли с поля после попадания петарды

Голкипера французского «Клермона» Диава унесли с поля после попадания петарды

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Panoramic/Global Look Press

Во время матча восьмого тура чемпионата Франции между «Монпелье» и «Клермоном» произошел неприятный инцидент, связанный с пиротехникой.

Матч проходил в Монпелье. В конце игры фанат хозяйской команды бросил петарду во вратаря «Клермона» Мори Диава. Пиротехника взорвалась рядом с голкипером. Диава упал на газон и не смог продолжить матч. Его унесли на носилках. Всех футболистов отправили в подтрибунное помещение.

Перед остановкой матча «Монпелье» вел со счетом 4:2. За хозяйскую команду по два гола забили Мусса Аль-Тамари и Тежи Саванье. В составе «Клермона» забитыми мячами отметились Йоанн Маньен и Шейк Умар Конате.

На 54-й минуте был удален защитник «Монпелье» Максим Эстеве.

«Клермон» замыкает турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав два очка в семи матчах. «Монпелье» располагается на 12-й строчке, имея в активе девять баллов.

Ранее стало известно, призовут ли футболиста «Динамо» в израильскую армию.

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Футбол. Чемпионат Франции
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