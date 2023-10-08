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Овечкин занял 37-е место в списке лучших действующих игроков НХЛ

Овечкин занял 37-е место в топ-100 действующих игроков НХЛ по версии theScore

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Reuters

Журналист Джулиан Катальфо на сайте theScore опубликовал топ-100 лучших действующих игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Опубликован список с 100 по 31-е место.

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин расположился на 40-м месте. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял 37-е место в рейтинге.

«Овечкин не только будет стремиться вернуть «Кэпиталз» в плей-офф в сезоне-2023/2024, но и продолжит стремиться к рекорду Уэйна Гретцки: Ови находится в 73 голах от первого места в истории НХЛ», — сказано в статье.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира. Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

В первом матче регулярного сезона «Вашингтон» сыграет против «Питтсбург Пингвинз». Встреча пройдет 14 октября. Стартовое вбрасывание состоится в 2:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Овечкин принял участие в потасовке в матче с «Коламбусом».

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