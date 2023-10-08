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Депутат Журова оценила решение UFC разрешить россиянам выходить на бой с флагом

Депутат Журова поддержала решение UFC разрешить россиянам выходить с флагом

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Алексей Майшев/РИА Новости

Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова в интервью «Газете.Ru» заявила, что одобряет разрешение Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) выходить всем атлетам на поединки со своими национальными флагами.

По ее мнению, негосударственные спортивные организации зачастую стараются разделить политику и спорт.

«Частные спортивные организации так себя и ведут. Я знаю, что наши дети в Америке выступают под русским флагом, говорю как есть. Аналогичная история в гольфе — те, кто уезжают на соревнования в США, могут совершенно спокойно выступать под российским флагом, мало кто об этом знает. Ну в НХЛ никто не скрывает, никто не говорит, что российские хоккеисты — не российские. Пытаются некоторые спортсмены, как Гашек, возмущаться, но это все в никуда уходит, как песок в воду, это ни о чем. Так что все подобные коммерческие турниры, может быть за исключением «Формулы-1», где какая-то русофобская история есть, где заставляли что-то подписывать, вставать на колени из-за BLM и делать многое другое — было ясно, что туда нас не допустят. А вообще на территории многих стран стараются разрешать россиянам выступать под своим флагом, только об этом не афишируют, и поэтому ни во что это не превращается дальше», — заявила Журова.

Глава UFC Дана Уайт отменил выход бойцов с флагами весной 2022 года.

Ранее Усман Нурмагомедов отказался жать руку американке на турнире Bellator

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