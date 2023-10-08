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Стало известно, призовут ли футболиста «Динамо» в израильскую армию

Агент Горен заявил, что защитника «Динамо» Дасу не призовут в армию Израиля

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Fotografo01/Keystone Press Agency/Global Look Press

Футбольный агент Боаз Горен заявил, что защитник московского «Динамо» Эли Даса не может быть призван в армию Израиля. Слова агента передает «РБ Спорт».

«Эли не может быть призван в армию, нет. С семьей Эли все в порядке, они в безопасности. Мы благодарны за беспокойство, это греет наши сердца. Это исход, которого мы не могли предвидеть, и транслируемые сцены очень тяжело перенести», — заявил Горен.

В нынешнем сезоне чемпионата России Даса принял участие в восьми матчах, в которых не отметился результативными действиями.

7 октября силы ХАМАС выпустили по территории Израиля свыше 5 тыс. ракет. На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее сообщалось, что футболист «Динамо» отстранен от тренировок из-за своего поведения.

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