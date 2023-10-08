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Футболист «Динамо» отстранен от тренировок из-за своего поведения

«Спорт-Экспресс»: футболист Макаров временно отстранен от тренировок «Динамо»

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РИА Новости

Тренерский штаб московского «Динамо» во главе с Марцелом Личкой отстранил полузащитника Дениса Макарова от тренировок с первой командой. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, такое решение было принято из-за недовольства тренеров поведением Макарова на тренировках и матчах.

Макаров не попал в заявку «Динамо» на матч со «Спартаком» (3:0) и сегодняшнюю встречу с воронежским «Факелом».

Макаров стал игроком «Динамо» в 2021 году. Он перешел в московский клуб из казанского «Рубина». В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он принял участие в девяти матчах, в которых забил три мяча. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Макарова составляет €3,5 млн. Его контракт с «Динамо» рассчитан до лета 2026 года.

Ранее игрок «Спартака» рассказал о настрое перед дерби с ЦСКА.

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