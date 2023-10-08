Видео с фигуристкой Валиевой появилось на Таймс-сквер

Три китайские болельщицы российской фигуристки Камилы Валиевой разместили ролик в ее поддержку на экранах площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. Об этом сообщает фан-аккаунт спортсменки в Telegram-канале.

«На протяжении двух дней на главной площади Нью-Йорка, Times Square, ролик с Камилой был показан на большом экране каждые 10 минут! Все проходящие мимо могли наблюдать Камилу и наслаждаться ее красотой!» — сказано в описании видео.

Во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру.

В личном турнире она не смогла завоевать медаль, а вот в командном первенстве стала первой. В случае положительного вердикта сборная России может лишиться медали командного турнира. Новые слушания CAS по делу Валиевой пройдут 9 и 10 ноября.

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