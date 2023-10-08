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Стало известно, как называют Холанда игроки «Ман Сити»

Игрок «Ман Сити» прозвали Холанда именем персонажа из «Игры престолов»

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Carl Recine/Reuters

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд получил от своих партнеров по команде прозвище «Деймон». Об этом сообщает The Sun.

Как утверждает источник, форвард получил это прозвище из-за внешнего сходства с персонажем «Дом Дракона». Норвежец похож на Деймона Таргариена, которого играет актер Мэтт Смит в «Игре престолов».

«Некоторые игроки — большие поклонники «Дома Дракона», и они отметили, насколько Эрлинг похож на Деймона. Ему понравилась эта шутка, он находит это смешным. Деймон непредсказуем, как и Эрлинг, так что их личности тоже похожи», — говорится в статье.

Эрлинг Холанд был признан лучшим игроком английского «Манчестер Сити» в прошедшем сезоне. Он принял участие в 52 матчах, в которых ему удалось забить 52 мяча и отдать девять результативных передач во всех турнирах. Стоит отметить, что для норвежца это был дебютный сезон в Английской премьер-лиге (АПЛ). В текущем сезоне норвежец отметился восьмью забитыми мячами в семи матчах Английской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее сообщалось, что легенда «МЮ» Руни покинул свой тренерский пост в клубе из МЛС.

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