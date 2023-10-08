Стало известно, как называют Холанда игроки «Ман Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд получил от своих партнеров по команде прозвище «Деймон». Об этом сообщает The Sun.

Как утверждает источник, форвард получил это прозвище из-за внешнего сходства с персонажем «Дом Дракона». Норвежец похож на Деймона Таргариена, которого играет актер Мэтт Смит в «Игре престолов».

«Некоторые игроки — большие поклонники «Дома Дракона», и они отметили, насколько Эрлинг похож на Деймона. Ему понравилась эта шутка, он находит это смешным. Деймон непредсказуем, как и Эрлинг, так что их личности тоже похожи», — говорится в статье.

Эрлинг Холанд был признан лучшим игроком английского «Манчестер Сити» в прошедшем сезоне. Он принял участие в 52 матчах, в которых ему удалось забить 52 мяча и отдать девять результативных передач во всех турнирах. Стоит отметить, что для норвежца это был дебютный сезон в Английской премьер-лиге (АПЛ). В текущем сезоне норвежец отметился восьмью забитыми мячами в семи матчах Английской премьер-лиги (РПЛ).

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