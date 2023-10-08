Тарасова назвала имя лучшей фигуристки России

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что Аделия Петросян может побороться с Камилой Валиевой за звание лучшей фигуристки России. Об этом она заявила «Советскому спорту».

«Безусловно, мне кажется, Валиева сейчас лучшая фигуристка России. Аделия Петросян может составить ей конкуренцию. У Аделии очень сложная, техничная, очень хорошая программа, с двумя четверными прыжками. Думаю, можно ее назвать главной конкуренткой Валиевой в сезоне», — сказала Тарасова.

В сезоне 2022/23 Валиева стала второй на чемпионате России, проиграв Софье Акатьевой. На днях олимпийская чемпионка Пекина стала второй в финале Гран-при России. Победу одержала другая ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян.

Во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг спортсменки. В пробе Валиевой, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Новое слушание по делу о допинге Валиевой пройдет 9 и 10 ноября.

Она стала обладателем золотой награды в командном турнире. В личном первенстве Валиева заняла четвертое место.

Ранее Александра Трусова назвала свое любимое блюдо.