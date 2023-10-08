Головин отреагировал на признание игроком месяца в «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин после матча с «Реймсом» поблагодарил болельщиков команды за то, что те признали его лучшим игроком сентября. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Как отнесся к тому, что болельщики «Монако» признали лучшим игроком команды в сентябре? Безусловно, это очень приятно, благодарен им за такую оценку. Но могу только повторить, что самое главное это успехи команды, чтобы мы побеждали и набирали очки. И, кстати, поддержка болельщиков имеет в этом плане огромное значение», — сказал Головин.

В сентябре Головин провел три матча, в которых ему удалось отметиться двумя забитыми мячам и одной результативной передачей. Россиянин набрал 58% голосов.

Всего в текущем сезоне российский полузащитник провел в чемпионате Франции семь матчей, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. «Монако» после восьми туров единолично возглавляет турнирную таблицу Лиги 1.

Ранее сообщалось, что защитник «Краснодара» может продолжить карьеру за границей.