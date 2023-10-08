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Российские бойцы UFC будут выходить на поединки с национальными флагами

Глава UFC Дана Уайт: россиянам разрешили выходить в октагон под своими флагами

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John Locher/AP

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал о том, что теперь все бойцы промоушена вновь будут выходить в октагон под своими национальными флагами. Его слова передает MMA Junkie.

«Флаги возвращаются! Смогут ли россияне выходить с флагом? Да! В этой компании происходит много вещей, нельзя контролировать абсолютно все. Иногда решения принимаются с благими намерениями. Все знают мое отношение к различным событиям в мире. Если вкратце, мне насрать. И это ответ на большинство вопросов. Все стали слишком мягкими, слишком чувствительными. Если какие-то флаги ранят твои чувства, это очень хреново», — сказал Уайт.

Весной 2022 года Уайт отменил выход бойцов с флагами.

Ближайшим турниром UFC с участием российского бойца станет UFC 294. Он состоится 21 октября. Главным поединком вечера станет бой россиянина Ислама Махачева и Чарльза Оливейры. Это будет титульный поединок за пояс в легком весе. Махачев в феврале защитил свой титул в бою против Алекса Волкановски.

Ранее Усман Нурмагомедов заявил о желании продолжить наследие отца Хабиба.

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