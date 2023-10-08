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Черчесов ответил на вопрос о продолжении работы

Экс-тренер сборной России Черчесов: живу нормальной жизнью

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который летом 2023 года был уволен из венгерского «Ференцвароша», ответил на вопрос о продолжении профессиональной деятельности, отметив, что на протяжении семи лет не был в нормальном отпуске. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Живу нормальной жизнью. Но час назад был звонок из одной страны, вчера из другой. Мы в футбольном мире — звонок и интерес не означают, что нужно куда-то впрягаться. Это же относится и к футболистам. Все нужно взвесить перед тем, как сделать следующий шаг», — заявил Черчесов.

Специалист тренировал российскую национальную команду с 2016 по 2021 год. На домашнем чемпионате мира сборная России под руководством Черчесова смогла дойти до четвертьфинала, где уступила сборной Хорватии, которая в итоге дошла до финала. На европейском первенстве — 2020 российская команда не смогла выйти в плей-офф, заняв последнее место в группе В, пропустив вперед Бельгию, Данию и Финляндию.

Также Черчесов тренировал польскую «Легию», российские «Динамо», «Амкар», «Терек» (сейчас «Ахмат»), «Жемчужину» из Сочи и «Спартак».

Ранее Черчесов высказался о возможном назначении в «Спартак».

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