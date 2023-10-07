Агент Селюк: проблема не в Абаскале, а в самом «Спартаке»

Известный агент Дмитрий Селюк поделился мыслями о возможном увольнении испанского тренера Гильермо Абаскаля с поста наставника московского «Спартака». Слова Селюка передает «Матч ТВ».

«Думаю, тут как раз проблема не в Абаскале. Это проблема «Спартака» в целом, хотя безусловно, есть и ошибки Абаскаля. Проблема, думаю, в раздевалке. Просто Абаскаль — еще молодой тренер и не до конца знает, как работать в больших клубах. Если он решает менять знаковых местных игроков на других, то с ними надо прощаться, а не сажать на лавку», — сказал Селюк.

«Спартак» после десяти туров чемпионата России занимает шестое место, набрав 16 баллов. В 11-м туре РПЛ красно-белые проведут домашний матч против московского ЦСКА, имеющего такое же количество очков.

Гильермо Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. Под его руководством в прошлом сезоне РПЛ красно-белые выиграли бронзовые медали.

Ранее экс-футболист Валерий Масалитин заявил, что менять тренера в «Спартаке» надо осторожно.