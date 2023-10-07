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Булыкин назвал «Локомотив» топ-командой после вырванной ничьи с «Уралом»

Экс-игрок Булыкин назвал «Локомотив» топ-командой после ничьей с «Уралом»

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Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что «железнодорожники» превратились в команду элитного уровня после ничейного результата в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского «Урала».

По его мнению, голы в добавленное время, благодаря которым красно-зеленые регулярно набирают очки, превратились в фирменный стиль команды.

«Это и везение, и стиль, все вместе взятое. Такие концовки демонстрируют и мастерство команды, потому что на последних минутах многие теряют концентрацию, а топ-команды наоборот, прибавляют. Конечно, голы на 95-й минуте невозможны без удачи, но это также показывает, что команда не сдается», — заявил Булыкин.

Матч «Урал» — «Локомотив» закончился со счетом 1:1. Команда Михаила Галактионова после этой игры набрала 19 очков и занимает четвертое место в таблице РПЛ.

После 11 туров «Краснодар» занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков. У идущих на втором месте «Крыльев Советов» после 10 туров 21 очко.

Ранее Дмитрий Булыкин заявил, что «Сочи» попал под раздачу с игре с «Зенитом».

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