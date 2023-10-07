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Матчи чемпионата Израиля перенесли из-за ракетных обстрелов

Матчи шестого тура чемпионата Израиля перенесены из-за ракетных обстрелов

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РИА Новости

Чемпионат Израиля по футболу приостановлен из-за ракетных обстрелов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильского чемпионата.

«В связи с небезопасной обстановкой все игры шестого тура чемпионата, которые должны были пройти в выходные, будут перенесены», — говорится в сообщении.

В субботу также сообщалось, что матч между сборными Израиля и Швейцарии может не состояться.

7 октября силы ХАМАС выпустили по территории Израиля свыше 5 тыс. ракет. На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее Израиль возложил ответственность за обострение на ХАМАС.

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