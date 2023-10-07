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Булыкин — о «Сочи» в матче с «Зенитом»: попали под раздачу

Экс-нападающий Булыкин заявил, что «Сочи» попал под раздачу с игре с «Зенитом»

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Нина Зотина/РИА Новости

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что победа петербургского «Зенита» в матче 11-го тура против «Сочи» может придать команде Сергея Семака уверенности в борьбе за чемпионский титул.

«Аутсайдеров тоже надо уметь побеждать. Как никак — «Сочи» в прошлом году шел в середине таблицы, до этого выиграл медали, поэтому если ты против них выходишь с недонастроем, то будешь иметь проблемы. Но «Зенит» сейчас мотивирован, им нужно возвращаться на первую строчку, они для этого прилагают все усилия, сегодня сочинцы попали под раздачу», — заявил Булыкин.

Матч «Сочи» — «Зенит» завершился в пользу гостевой команды со счетом 2:0. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

После 11 туров «Краснодар» занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков. У идущих на втором месте «Крыльев Советов» после 10 туров 21 очко.

Ранее Дмитрий Булыкин оценил шансы «Краснодара» на чемпионство после сверхволевой победы над «Ростовом».

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