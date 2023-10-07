Булыкин оценил шансы «Краснодара» на чемпионство после сверхволевой победы над «Ростовом»

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что не верит в чемпионские амбиции «Краснодара».

Команда Владимира Ивича в матче 11-го Российской премьер-лиги (РПЛ) одержала волевую победу над «Ростовом» со счетом 3:2.

«Рано еще думать о чемпионской интриге, еще даже половины сезона не прошло. Я думаю, что до зимней паузы мы посмотрим еще на изменившееся расположение команд, вся борьба будет после зимней паузы. Мы много раз видели, что кто-то был наверху, занимал первое место, а после зимней паузы даже в тройку не попадал. Я уверен, что «Краснодар» сменит место в турнирной таблице. Останется ли он в тройке — узнаем после зимней паузы. Конечно, интересно, сколько времени они пробудут на первом месте, но я не думаю, что до зимней паузы они смогут продержаться», — заявил Булыкин.

После 11 туров «Краснодар» занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков. У идущих на втором месте «Крыльев Советов» после 10 туров 21 очко.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес заразился коронавирусом.