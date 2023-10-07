Американский журналист: Овечкин умеет только забивать голы, он выходит на лед для рекорда

Американский журналист TSN Майк Джонсон подверг критике капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«В моем рейтинге Овечкина нет. Вообще! Да, в прошлом сезоне он забивал голы, но это единственное, что он делает отлично. Овечкин выходит в конце матчей не по причине того, что он лучший нападающий оборонительного плана. Он выходит забивать, чтобы побить рекорд», — сказал Джонсон.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

В первом матче регулярного сезона «Вашингтон» сыграет против «Питтсбург Пингвинз». Встреча пройдет 14 октября. Стартовое вбрасывание состоится в 2:30 по московскому времени.

Ранее журналист Джейми Маклеллан заявил, что ждет от Овечкина лидерства в гонке снайперов НХЛ.